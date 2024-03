Risate e melodie, Alessio Carta Salis alla conquista della Sardegna

Nel mondo dell’intrattenimento vi è una figura che si distingue per la sua abilità eclettica e la sua innata capacità di suscitare emozioni. È Alessio Carta Salis, un 32enne di Cagliari che si muove sul filo sottile tra la musica da pianobar e la stand-up comedy, trasformando ogni esibizione in un’esperienza indimenticabile per il suo pubblico. Alessio ha già lasciato il segno nel panorama artistico. La sua passione per la musica e la comicità non conosce confini, poiché entrambe rappresentano per lui una fonte vitale di ispirazione e gioia. Non si tratta semplicemente di una scelta di carriera, ma di una necessità profonda, un’esigenza irrinunciabile che permea ogni fibra del suo essere. Nonostante le pressioni esterne e i consigli talvolta discordanti, Alessio ha sempre seguito il suo istinto, rimanendo saldo nel suo proposito di non rinunciare né alla musica né alla comicità. “Il pubblico può essere scettico – riflette -, ma la mia essenza artistica si nutre della fusione di entrambe le forme d’arte”. Le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie