Risate e intrighi nel nuovo spettacolo al Teatro comunale di Terralba

Sabato 23 marzo, presso il Teatro comunale di Terralba, i riflettori si accenderanno su un nuovo spettacolo comico dalla trama intricata. In un contesto caratterizzato dal black humor, il pubblico sarà coinvolto in una commedia dal titolo “Non facciamo brutte figure!” che mette in scena le stravaganti conseguenze della società dell’apparenza. La storia ruota attorno ad Andrea, protagonista costretto a fronteggiare una situazione paradossale: preparare la commemorazione funebre di un uomo ancora in ottima salute, tutto per soddisfare i desideri della sua visionaria moglie e delle sue eccentriche amiche. Il racconto si dipana attraverso una serie di bizzarre situazioni, tra cui l’intervento di un prete sconvolto e un’imprenditrice del lutto virtuale. In mezzo a questo caos, spicca la presenza di un cane aristocratico dall’aspetto malconcio, aggiungendo ulteriori elementi di comicità alla vicenda. Ma sarà davvero inevitabile il tragico epilogo, o ci sarà spazio per un inatteso colpo di scena? L’autore ha sapientemente tessuto una trama grottesca che esplora le conseguenze estreme dell’ostentazione e della ricerca

