Oristano una poltrona per le mamme dei bimbi ricoverati

Una luce di speranza e conforto brilla nel reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, sotto la premurosa guida della dottoressa Enrica Paderi. Un gesto di generosità e amore ha illuminato le giornate di pazienti e familiari, grazie a un dono speciale che ha fatto la differenza. Una poltrona arancione in ecopelle, sicura e confortevole, è stata donata al reparto, offrendo alle mamme un’opportunità preziosa di riposo e rilassamento durante il ricovero dei loro piccoli. Questo dono, consegnato con amore da Lorenzo Fadda, titolare del rinomato ristorante “Poco ma Sempre” di Oristano, e Daniele Rocchi, dell’associazione “Donatori Nati della Polizia di Stato”, si è trasformato in un vero atto di gentilezza che ha toccato il cuore di tutti. Ma non è stato solo il regalo a rendere la giornata così speciale. Per l’occasione, Fadda e Rocchi hanno indossato i panni dei supereroi, portando gioia e sorrisi ai piccoli pazienti. L’atmosfera magica e festosa ha reso il momento ancora più memorabile, dimostrando quanto un gesto di solidarietà possa trasformare

