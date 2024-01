Oristano

Questa mattina un incontro in Prefettura

Anche la provincia di Oristano aderirà al protocollo d’intesa nazionale per favorire l’inserimento socio-lavorativo dei titolari di protezione internazionale e dei cittadini stranieri più vulnerabili. Questa mattina il prefetto Salvatore Angieri ha aperto i lavori per la stipula dell’atto, alla presenza dei rappresentanti dell’ANCE Centro Nord Sardegna, della Scuola edile Nord Sardegna e delle maggiori Confederazioni sindacali territoriali di settore.

“L’integrazione”, ha spiegato il prefetto, “passa in primis dal lavoro. È dovere delle Istituzioni permettere a tutti, italiani e non, specialmente se in difficoltà, di potersi emancipare e rendersi attori protagonisti della vita in comunità”

Il protocollo nazionale siglato il 16 maggio 2022, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, l’Ance e le organizzazioni sindacali Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil, si pone all’interno delle più ampie politiche d’integrazione, e punta all’inserimento nel settore dell’edilizia, con percorsi formativi ad hoc, dei titolari di protezione internazionale e dei cittadini stranieri vulnerabili che ne facciano richiesta.

“Stiamo avendo un ottimo riscontro tra gli ospiti dei nostri centri”, ha detto ancora Salvatore Angeri. “Al momento circa la metà ha già fatto domanda di adesione. La nostra provincia deve essere un’eccellenza per la capacità inclusiva e di accoglienza”.

Nel corso della riunione i presenti e l’Aspal hanno convenuto di attivare in Prefettura un tavolo territoriale per la formazione degli immigrati al fine di favorire il loro impiego nell’edilizia.

“Ringrazio tutti i presenti”, ha concluso il prefetto Angieri, “per l’entusiasmo con cui hanno raccolto il nostro invito. Serve l’aiuto di tutti per dare una risposta concreta alla sempre maggiore richiesta di manodopera qualificata e, allo stesso tempo, per consentire l’inclusione lavorativa e sociale dei migranti presenti in questa splendida provincia. Siamo sulla giusta strada, ma serve ancora un ultimo sforzo, al traguardo manca solo la volata finale”.