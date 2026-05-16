Riforma della disabilità, confronto tra istituzioni e professionisti a Cagliari - Notizie

Approfondire le importanti novità introdotte dalla riforma della disabilità e le loro ricadute operative per cittadini, professionisti sanitari e sistema dei servizi. E' stato questo l'obiettivo del convengo che si è svolto oggi a Cagliari promosso in collaborazione da Anmic - sede provinciale di Cagliari - Ordine dei Medici della provincia di Cagliari e Ierfop.Un importante momento di confronto tra istituzioni, medici, operatori sanitari, professionisti del settore sociale e associazioni, in una fase particolarmente delicata di transizione verso il nuovo sistema previsto dal Decreto legislativo 62/2024. Nel corso della giornata sono stati affrontati i principali aspetti della riforma: dalla nuova definizione della condizione di disabilità all'introduzione della valutazione di base unica affidata all'INPS, fino al ruolo del medico di medicina generale, ai nuovi percorsi di presa in carico e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Ampio spazio è stato dedicato anche agli strumenti di tutela previdenziale e alle criticità applicative che stanno emergendo nella fase di sperimentazione.Durante il confronto sono state approfondite anche le ricadute pratiche della riforma sul lavoro quotidiano dei professionisti sanitari, dando rilevanza al nuovo certificato medico introduttivo, alle procedure di accertamento affidate all'INPS e alla fase di transizione che accompagnerà l'applicazione progressiva delle nuove norme sui territori.Particolare attenzione è stata rivolta al territorio sardo e al recente inserimento della provincia di Cagliari tra quelle coinvolte nella sperimentazione delle nuove procedure, avviata dall'1 marzo scorso. Un cambiamento significativo che, nei prossimi mesi, interesserà sempre più da vicino persone con disabilità, famiglie e operatori.Nel suo intervento introduttivo, il presidente provinciale e regionale dell'Anmic Fabrizio Rodin ha ribadito la necessità che la riforma venga accompagnata da un forte lavoro di informazione, prossimità e tutela, affinché il cambiamento non si traduca...

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