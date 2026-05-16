Approfondire le importanti novità introdotte dalla riforma della disabilità e le loro ricadute operative per cittadini, professionisti sanitari e sistema dei servizi. E' stato questo l'obiettivo del convengo che si è svolto oggi a Cagliari promosso in collaborazione da Anmic - sede provinciale di Cagliari - Ordine dei Medici della provincia di Cagliari e Ierfop.
Un importante momento di confronto tra
istituzioni, medici, operatori sanitari, professionisti del settore
sociale e associazioni, in una fase particolarmente delicata di
transizione verso il nuovo sistema previsto dal Decreto legislativo
62/2024. Nel corso della giornata sono stati affrontati i
principali aspetti della riforma: dalla nuova definizione della
condizione di disabilità all'introduzione della valutazione di base
unica affidata all'INPS, fino al ruolo del medico di medicina
generale, ai nuovi percorsi di presa in carico e al progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato. Ampio spazio è
stato dedicato anche agli strumenti di tutela previdenziale e alle
criticità applicative che stanno emergendo nella fase di
sperimentazione.
Durante il confronto sono state approfondite
anche le ricadute pratiche della riforma sul lavoro quotidiano dei
professionisti sanitari, dando rilevanza al nuovo certificato
medico introduttivo, alle procedure di accertamento affidate
all'INPS e alla fase di transizione che accompagnerà l'applicazione
progressiva delle nuove norme sui territori.
Particolare attenzione è stata rivolta al
territorio sardo e al recente inserimento della provincia di
Cagliari tra quelle coinvolte nella sperimentazione delle nuove
procedure, avviata dall'1 marzo scorso. Un cambiamento
significativo che, nei prossimi mesi, interesserà sempre più da
vicino persone con disabilità, famiglie e operatori.
Nel suo intervento introduttivo, il presidente
provinciale e regionale dell'Anmic Fabrizio Rodin ha ribadito la
necessità che la riforma venga accompagnata da un forte lavoro di
informazione, prossimità e tutela, affinché il cambiamento non si
traduca...