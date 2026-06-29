(Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni è annegato stamattina dopo essersi tuffato nel fiume Velino a Rieti. Sul posto è intervenuta la polizia. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente. Il corpo del giovane è stato recuperato.
(Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni è annegato stamattina dopo essersi tuffato nel fiume Velino a Rieti. Sul posto è intervenuta la polizia. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente. Il corpo del giovane è stato recuperato.
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