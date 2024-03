Zerfaliu

Notati in zona i sommozzatori dei vigili del fuoco

Si intensificano le ricerche di Concetta Reale, la pensionata di 84 anni scomparsa ieri mattina da Zerfaliu. È stato notato in zona anche il furgone dei sommozzatori die vigili del fuoco ed è probabile che sia affidato a loro il compito di perlustrare il canale adduttore che costeggia il paese, per non lasciare niente di intentato.

La donna – originaria della provincia di Cosenza – è scomparsa da ieri mattina