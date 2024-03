Oristano

Lo sfogo di una lettrice: “Il dolore non mi fa camminare”



È sempre un’impresa ottenere in tempi rapidi una visita specialistica nella sanità pubblica. Una nuova segnalazione arriva da una lettrice di un paese della provincia, che da un anno cerca di risolvere un problema a un piede, con infiniti rinvii. Ora teme che la situazione si aggravi e che l’attesa per una piccola operazione porti a conseguenze peggiori.

“Da un anno ho un’infezione a un dito del piede, ormai non mi permette quasi di camminare”, racconta la signora. “Vengo rimbalzata da uno specialista all’altro ma non trovo mai posto per risolvere il mio problema. Dovrei sottopormi a una piccola operazione di rimozione dell’unghia: un problema liquidato come non urgente, nonostante il dolore che provo anche con i movimenti più semplici”.

“La sanità pubblica ormai sta diventando sempre più lontana dai cittadini: com’è possibile che tramite specialisti privati visite e operazioni a pagamento vengano fissate anche per il giorno seguente, mentre tramite Asl passano dei mesi?”, ha aggiunto la donna. “Ho un’impegnativa per una visita da un endocrinologo e mi è stato detto che per tutto il 2024 non c’è posto. Per la visita chirurgica al