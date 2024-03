Cabras

La Fondazione Mont’e Prama annuncia le date dei principali eventi



Con l’estate ritorneranno i festival e gli eventi organizzati dalla Fondazione Mont’e Prama, a mezzo secolo dalla scoperta delle grandi statue. Il presidente Anthony Muroni ha già annunciato i principali appuntamenti.

“L’estate del cinquantesimo anniversario dai ritrovamenti di Mont’e Prama sarà ancora una volta contrassegnata dai nostri festival scientifici e da eventi pop che hanno la funzione di promuovere i nostri siti archeologici”, ha scritto Muroni sui propri canali social, annunciando che “i programmi saranno resi noti in queste ore”.

Già fissate le date: “Il Festival internazionale dell’Archeologia L’Isola dei Giganti andrà in scena dal 21 al 29 giugno e si svolgerà non solo a Cabras ma avrà tappe in altri tre centri dell’Oristanese”, ha fatto sapere Muroni. “Il Sardinia Archeofilm festival si svolgerà dal 2 al 4 luglio a Tharros e sempre nella stessa località – dal 6 al 9 luglio – si svolgerà il Festival letterario dell’archeologia Un viaggio insieme lungo tremila anni”.

“Ancora Tharros sarà sede degli eventi celebrativi – che si affiancheranno alle conferenze scientifiche – per i 50 anni di Mont’e