Revman, il poliziotto rapper conquista la Sardegna

Anche in Sardegna le canzoni di Revman, al secolo Sebastiano Vitale , 34 anni, stanno conquistando il pubblico. Nato a Palermo il 9 aprile 1990 e cresciuto nel Salento, è un agente della Polizia di Stato presso la Questura di Milano, dove si dedica con passione al suo lavoro, seguendo le orme del padre Salvatore, che dal 1988 al 1997 ha prestato servizio di scorta a Palermo. Ma Sebastiano non è solo un poliziotto. È anche un insegnante e scrittore di testi rap, noto con il nome d’arte Revman. Con la sua musica, Vitale dimostra che è possibile coniugare professione e passione, utilizzando il rap come strumento di comunicazione per temi fondamentali come la legalità e la prevenzione. Il suo impegno non si limita alla musica. Revman, infatti, affronta temi di rilevanza sociale con brani che mirano a sensibilizzare e a istruire i giovani. Nel 2016 ha scritto “Riduci la velocità”, una canzone che incoraggia alla prudenza alla guida e alla guida sobria, dedicata alle vittime degli

