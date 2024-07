Addio a Mattia Mura, aveva 24 anni: l'ultimo saluto a Terralba

Terralba si prepara oggi a dare l’ultimo saluto a Mattia Mura, il giovane di 24 anni che ha perso la vita sabato scorso mentre faceva il bagno a Porto Pino, sul litorale di Sant’Anna Arresi. La salma di Mattia Mura è stata restituita ieri ai familiari dopo la conclusione della perizia medica disposta dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Tuttavia, il medico legale ha indicato che sarà necessario attendere ulteriori 90 giorni per ricevere una relazione dettagliata sulle cause del decesso, che al momento rimane ipotizzato come un malessere improvviso. Nonostante i soccorsi tempestivi, tra cui l’intervento del bagnino, del personale del 118-Areus e dell’équipe medica del Sirai di Carbonia, le operazioni di salvataggio sono risultate vani. Le manovre di rianimazione sono durate circa un’ora, ma Mattia Mura non ha mai ripreso conoscenza. La tragedia ha coinvolto anche gli agenti del commissariato di Carbonia, che hanno collaborato con i carabinieri della stazione di Giba nella gestione delle operazioni e nella raccolta di testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

