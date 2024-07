Cabras, al via le domande per la Borsa di Studio e Buono Libri

Il Comune di Cabras ha recentemente avviato due importanti interventi a favore del diritto allo studio, destinati agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie del territorio. I nuovi provvedimenti includono la Borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2023/2024 e il Buono libri per l’anno scolastico 2024/2025. La Borsa di studio regionale è riservata agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado i cui nuclei familiari presentano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) in corso di validità, inferiore o uguale a 14.650 euro. Gli studenti che hanno già fatto richiesta della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2023/2024 possono, in attesa dell’approvazione della graduatoria regionale, presentare anche domanda per la borsa di studio regionale. Tuttavia, è importante notare che le due borse di studio sono incompatibili tra loro nella fase di erogazione del beneficio. Per quanto riguarda il Buono libri 2024/2025, questo intervento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con un nucleo familiare che ha

