"Cala Finanza non si tocca". È lo slogan con il quale Liberu, movimento indipendentista della Sardegna, ripete da settimane, da quando è balzata agli onori delle cronache, anche nazionali, la questione di Cala Finanza, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo. Qui la Tavolara Bay s.r.l., società brasiliana Jhsf Participações titolare della catena alberghiera di lusso Fasano, in un'area di una cinquantina di ettari sul mare,ricca di macchia mediterranea fra Cala Finanza e Punta La Greca, davanti all'Isola di Tavolara ha un progetto immobiliare che comprenderebbe complessivamente un hotel a cinque stelle da 50 camere, 30 ville da 500 e da 200 metri quadri, ristoranti, servizi commerciali e turistici, un porto turistico, un campo da golf.
Il piano è stato autorizzato dal Governo tramite
le procedure legate alla Zes, che concedono un cambio di
destinazione d'uso di una villa già esistente in un ristorante e la
costruzione di un glampling con casette amovibili. Per questo
mercoledì 1 luglio dalle 10, si terrà proprio sulla spiaggia di
Cala Finanza, una manifestazione. "A Cala Finanza si giocano le
sorti della Sardegna intera - affermano gli esponenti di Liberu - è
una battaglia di tutto il popolo sardo e per la difesa di tutto il
litorale sardo".
A portare all'attenzione dell'opinione pubblica
il progetto è stato il Grig, Gruppo di Intervento Giuridico, al
quale si è unito un comitato di cittadini di Loiri, con campagne
informative e petizioni online che hanno superato le centomila
adesioni. La Regione Sardegna si è opposta alla decisione del
governo e ha presentato un ricorso al Tar, che ha fissato la
prossima udienza l'8 luglio. Intanto l'amministrazione di Loiri
Porto San Paolo, guidata da Francesco Lai ha annunciato di voler
ritirare in autotutela, nella seduta del consiglio comunale...