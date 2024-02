Quartu Sant’Elena

Proseguono gli incontri con i candidati alla presidenza della Regione

Confartigianato Imprese Sardegna ha incontrato il candidato presidente di Coalizione Sarda, Renato Soru. All’appuntamento, ieri mattina nella sede dell’impresa artigiana Hidroelettra di Quartu Sant’Elena, erano presenti i dirigenti dell’associazione artigiana, con in testa il presidente regionale Fabio Mereu, insieme al segretario regionale Daniele Serra e al segretario di Confartigianato Sud Sardegna Pietro Paolo Spada,. C’era anche il team della ChainFactory, spin-off accademico dell’Università di Cagliari guidato dal professor Alessandro Spano, che avrà il compito di analizzare l’operato del futuro presidente e del futuro Consiglio regionale.

Gli imprenditori artigiani hanno chiestoad ogni candidato un impegno formale per il comparto, attraverso la sottoscrizione di un “patto” da onorare nel corso del mandato elettorale. I sette punti chiave del documento presentato sono trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa.

Soru, impegnandosi a sostenere lo sviluppo dell’artigianato, ha ufficialmente sottoscritto il “Manifesto” di Confartigianato Sardegna, sottolineando come le imprese abbiano necessità – oltre che di finanziamenti e sostegno economico – anche di un taglio radicale della burocrazia, di una concreta semplificazione normativa e di poter cominciare un lavoro “in tempo zero”. Ha anche ricordato come sia necessario affrontare il problema dello spopolamento, incentivando l’istruzione e la formazione e sostenendo le attività produttive con maggiori e specifici contributi e con una valorizzazione maggiore delle opportunità offerte dalla transizione verde e dal digitale.

Durante l’evento a Quartu è stato presentato anche il dossier “Intelligenza Artigiana – Il contributo delle imprese artigiane all’economia della Sardegna”, che riassume i dati del settore relativi al 2023, elaborati dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese Sardegna. Nell’isola sono attive 109.000 piccole e medie imprese, di cui 34.000 sono artigiane (pari al 20% di tutte le attività produttive), con quasi 250.000 addetti, di cui 90.000 sono artigiani. Questa forza produttiva rappresenta un elemento fondamentale per la Sardegna, contribuendo con 4 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalente al 10,6% del totale regionale.

Per Confartigianato è stata la seconda iniziativa con i candidati governatore in vista delle elezioni del 25 febbraio. Un solido e tangibile sostegno all’artigianato sardo, posizionandolo sempre al centro delle strategie di sviluppo della Sardegna e riconoscendo il ruolo cruciale dell’imprenditore artigiano, era stata la richiesta rivolta a Paolo Truzzu, al quale è stato presentato il “Manifesto” di Confartigianato Sardegna in vista del prossimo appuntamento elettorale.

