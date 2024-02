San Nicolò d’Arcidano

Un progetto con la Settimana della cultura e delle arti

“Tessere legami” è il tema della Settimana della cultura e delle arti che si chiude oggi alla scuola secondaria di primo grado di San Nicolò d’Arcidano. Il progetto è stato voluto dai docenti per creare nuove occasioni di interazione con gli alunni, in un ambiente scolastico vivo e aperto a nuove esperienze, col fine di approfondire la relazione educativa.

È la continuazione di un percorso iniziato lo scorso anno col tema “Più unici che rari”, che rifletteva intorno alla scoperta dell’io: ciascuno è un essere unico, anche se il risultato dell’incontro con gli altri.

Quest’anno la riflessione si è ampliata per guardare al noi, la persona come parte di una comunità. Ogni individuo rappresenta l’ordito di quel grande tessuto che è la società, mentre gli altri sono la trama. Non esiste ordito senza trama e viceversa: l’uno ha bisogno dell’altro per comporre il tessuto finale.

Si è parlato anche della vita che è fatta da intrecci, nella continua ricerca di altre persone con le quali sentirsi collegati da invisibili trame comuni. Questo bisogno di relazione è ancora più forte in età adolescenziale, quando si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo. Far parte di un grande tessuto significa anche diventare consapevoli del fatto che ciascuno ha un peso e un ruolo nella società e contribuisce alla tessitura. Se manca un filo il tessuto non è più lo stesso.