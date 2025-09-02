"Relazione con una dipendente", licenziato Ceo della Nestlé Laurent Freixe

(Adnkronos) - Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato il licenziamento immediato del suo direttore generale Laurent Freixe, a seguito di un'indagine su una “relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata”. Lo riporta una nota della società. Il consiglio di amministrazione della società ritiene che il comportamento di Freixe violi il codice di condotta e le linee guida interne del gruppo. Al suo posto, è stato nominato Philipp Navratil, attuale responsabile di Nespresso, come nuovo Ceo. Nestlé ribadisce che l'orientamento strategico rimane invariato, con l'obiettivo di accelerare crescita ed efficienza.

Laurent Freixe ha violato il codice aziendale nascondendo la relazione: la coppia avrebbe dovuto renderla pubblica. Secondo il portavoce dell'azienda, non sono previste ulteriori sanzioni nei confronti di Freixe. Tuttavia, dovrà rinunciare alla buona uscita. Freixe era anche membro del consiglio di amministrazione di Nestlé. Il portavoce ha dichiarato che non è ancora stato deciso se, quando e con chi sarà occupato il posto vacante. Il francese 63enne è stato Ceo solo per un anno, lavorava però per l'azienda dal 1986.

Il nuovo direttore generale dell’azienda è il 49enne svizzero Philipp Navratil, che lavora per Nestlé da 24 anni. Entrato nel 2001 nel settore della revisione interna, è stato nominato responsabile di Nespresso l'anno scorso e fa parte della direzione del gruppo dall'inizio del 2025. Navratil, citato nella nota di Nestlé, ha affermato: "È un privilegio poter guidare Nestlé verso il futuro. Sostengo pienamente l'orientamento strategico dell'azienda". Lo svizzero assicura che collaborerà con il presidente Paul Bulcke, il presidente designato Pablo Isla e il consiglio di amministrazione per accelerare l'attuazione della strategia.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie