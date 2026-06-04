La Regione Sardegna è pronta a stanziare circa tre milioni di euro per abbattere l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nei mesi di novembre e dicembre, nell'ambito di un confronto con le compagnie aeree low cost per incentivare i collegamenti durante la stagione invernale. La misura, emersa al termine di un vertice di maggioranza convocato dalla presidente della Regione Alessandra Todde a Villa Devoto, potrebbe essere inserita nella prossima variazione di bilancio attualmente all'esame delle commissioni consiliari.
"C'è stata una chiara presa di posizione da
parte di tutta la maggioranza. Noi vogliamo trattare con le
compagnie e capire anche cosa offrono rispetto ai diversi scali che
abbiamo, considerando che abbiamo un problema nella stagione
invernale", ha sottolineato Todde al termine dell'incontro. La
presidente ha però criticato i toni utilizzati nelle ultime
settimane da Ryanair, che aveva chiesto l'abolizione
dell'addizionale minacciando in caso contrario una riduzione della
propria presenza nell'Isola. "Deve cambiare la postura rispetto a
società e compagnie che trattano con la Regione: perché sentirsi
dire che la continuità territoriale è un errore, come abbiamo letto
nelle dichiarazioni di Ryanair, è una cosa inaccettabile", ha
affermato. Todde ha confermato l'apertura a una riduzione
dell'addizionale limitata al periodo invernale, ma ha ribadito la
necessità di ottenere precise garanzie dalle compagnie. "Non ci
sono assolutamente chiusure, ma allo stesso tempo non accettiamo di
essere trattati come se fossimo 'selvaggi' da comprare con le
perline, vogliamo un'interlocuzione seria".
Nel corso dell'incontro si è affrontato anche il
tema del caro trasporto merci. "C'è la totale apertura verso una
misura che possa aiutare le attività produttive", ha spiegato la
governatrice, precisando però che la Regione sta verificando la
compatibilità degli eventuali interventi con la normativa europea
sugli aiuti di Stato. "Una delle cose che non potrebbe funzionare...