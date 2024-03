Cagliari

Questo pomeriggio la cerimonia a Villa Devoto

A cinque giorni dalla proclamazione ufficiale di Alessandra Todde come presidente della Regione Sardegna è avvenuto il passaggio di consegne con il presidente uscente Christian Solinas.

Questo pomeriggio, nella sede della Giunta regionale, a Villa Devoto a Cagliari, Solinas ha consegnato nella mani di Todde la campanella.

Prima della cerimonia ufficiale di avvicendamento, la neo-presidente Todde ha avuto un colloquio privato con il presidente uscente Solinas nel quale hanno parlato anche delle emergenze sanitaria e dei trasporti, con la scadenza del bando sulla continuità territoriale.

“Abbiamo parlato di tanti temi che sono importantissimi, a cui bisognerà dare continuità amministrativa” ha detto la presidente Todde. “Ci sono anche degli atti in scadenza e bisognerà ovviamente lavorare subito”.

La presidente ha riferito che su diversi aspetti procederà in continuità con il suo predecessore: “per esempio sul tema commissariale”, ha detto, “io sono estremamente contenta della scelta del commissario per le bonifiche della Maddalena e per esempio questa è una cosa che porterò avanti con continuità”.

“Una cosa è la campagna elettorale, qui oggi c’era un incontro tra due istituzioni,