A Oristano tre giorni di festa con il Sacro Cuore Music Fest 2024

Il Comitato Sacro Cuore ha svelato le date tanto attese per l’evento di tre giorni che si terrà presso il campo da calcio della medesima parrocchia di Oristano . L’appuntamento è fissato per il 14, 15 e 16 giugno 2024. “È un momento di grande fermento per il Comitato, stiamo definendo gli ultimi dettagli. Lavoriamo per offrire al nostro quartiere e alla città tre giorni di gioia e divertimento, proprio come nella prima edizione – hanno dichiarato i membri del Comitato -. Abbiamo dedicato tutto l’anno a questo evento e siamo certi che ogni sforzo sarà ricompensato durante le giornate della festa”. Per quanto riguarda gli artisti coinvolti, il velo di mistero continua a coprire le identità. Tuttavia il Comitato ha garantito che il festival non si limiterà solamente alla musica. Saranno organizzati anche spettacoli e altri momenti culturali al di là delle esibizioni, il che lascia intendere serate di puro spettacolo e grande divertimento. “Il Comitato desidera ringraziare tutte le persone che

