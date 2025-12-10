Record di passeggeri all'aeroporto di Alghero, superato il muro di 1,7 milioni
Gallo (Sogeaal): 'puntiamo per il 2026 al traguardo di 1,9 milioni di viaggiatori'...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie