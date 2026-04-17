I ricordi del Villaggio pescatori di Giorgino in un archivio digitale - Notizie

Trentatrè famiglie e 80 abitanti.E una storia di quasi novant'anni che non vuole scomparire. È il Villaggio Pescatori, a Giorgino, Cagliari. C'è un progetto per non sparire mai, almeno virtualmente. Si chiama Memorabilia, piattaforma web ideata e prodotta da Riverrun ETS che trasforma i ricordi di famiglia in archivi digitali di comunità.Obiettivo: salvare dall'oblio un patrimonio fragile e disperso, fatto di fotografie, lettere e memorie private che rischiano di scomparire. E allora ecco l'archivio digitale del Villaggio Pescatori di Giorgino, primo caso concreto di applicazione della piattaforma: un percorso costruito insieme agli abitanti, che hanno contribuito con materiali personali e racconti, trasformando contenuti privati custoditi nelle case in una narrazione collettiva.Memorabilia diventa un ambiente digitale aperto, in cui le comunità possono organizzare, custodire e far crescere il proprio archivio. Un processo che non si limita alla conservazione, ma attiva relazioni, connessioni tra generazioni e nuove forme di consapevolezza del territorio. "Memorabilia nasce da una domanda molto concreta: cosa accade ai ricordi privati quando vengono rimessi in circolo e condivisi? - spiega Lorenzo Mori, ideatore del progetto -. Quello che emerge è che la memoria non è mai qualcosa di statico o neutro: è una materia viva, che si costruisce come un puzzle a partire dalle storie conservate dagli abitanti. Frammenti attraversati da emozioni, traumi, desideri e paure che, messi insieme, restituiscono un'immagine spesso inattesa, anche per chi li ha vissuti. Per questo i racconti non parlano solo di ciò che è stato, ma anche di ciò che avremmo voluto e vorremmo accadesse».Il percorso avviato a Giorgino rappresenta il primo tassello di una rete più ampia. In questi giorni è in avvio un nuovo archivio a Quattro Castella (Reggio Emilia), che si aggiunge ai...

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