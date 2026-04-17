Trentatrè famiglie e 80 abitanti.
E una storia di quasi novant'anni che non vuole
scomparire. È il Villaggio Pescatori, a Giorgino, Cagliari. C'è un
progetto per non sparire mai, almeno virtualmente. Si chiama
Memorabilia, piattaforma web ideata e prodotta da Riverrun ETS che
trasforma i ricordi di famiglia in archivi digitali di
comunità.
Obiettivo: salvare dall'oblio un patrimonio
fragile e disperso, fatto di fotografie, lettere e memorie private
che rischiano di scomparire. E allora ecco l'archivio digitale del
Villaggio Pescatori di Giorgino, primo caso concreto di
applicazione della piattaforma: un percorso costruito insieme agli
abitanti, che hanno contribuito con materiali personali e racconti,
trasformando contenuti privati custoditi nelle case in una
narrazione collettiva.
Memorabilia diventa un ambiente digitale aperto,
in cui le comunità possono organizzare, custodire e far crescere il
proprio archivio. Un processo che non si limita alla conservazione,
ma attiva relazioni, connessioni tra generazioni e nuove forme di
consapevolezza del territorio. "Memorabilia nasce da una domanda
molto concreta: cosa accade ai ricordi privati quando vengono
rimessi in circolo e condivisi? - spiega Lorenzo Mori, ideatore del
progetto -. Quello che emerge è che la memoria non è mai qualcosa
di statico o neutro: è una materia viva, che si costruisce come un
puzzle a partire dalle storie conservate dagli abitanti. Frammenti
attraversati da emozioni, traumi, desideri e paure che, messi
insieme, restituiscono un'immagine spesso inattesa, anche per chi
li ha vissuti. Per questo i racconti non parlano solo di ciò che è
stato, ma anche di ciò che avremmo voluto e vorremmo
accadesse».
Il percorso avviato a Giorgino rappresenta il
primo tassello di una rete più ampia. In questi giorni è in avvio
un nuovo archivio a Quattro Castella (Reggio Emilia), che si
aggiunge ai...
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