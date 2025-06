(Adnkronos) - Sono stati fermati dai poliziotti i due presunti autori della violenta rapina al distributore di carburante di via Domenico Fontana, nel quartiere Arenella di Napoli. I due ragazzi devono rispondere di tentata rapina aggravata e duplice tentato omicidio.

La rapina è avvenuta nella serata di venerdì in via Domenico Fontana. Secondo la ricostruzione, poco prima delle 20, tre persone hanno tentato di mettere a segno una rapina ai 2 dipendenti del distributore di carburanti, ma i due - un 63enne e un 67enne, entrambi napoletani - hanno reagito. Nella colluttazione, i due benzinai sono stati feriti con un'arma da taglio. Trasferiti in codice rosso all'ospedale Cardarelli, fortunatamente i due benzinai sono stati medicati e già dimessi, anche se con una prognosi rispettivamente di 30 e 20 giorni per ferite agli arti.