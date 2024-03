Oristano

Grave situazione all’ospedale di Oristano. I timori degli operatori del Servizio 118

Rampa di accesso chiusa e ambulanze costrette a raggiungere l’accesso al Pronto soccorso in retromarcia, anche quando ci sono i cosiddetti codici rossi, i malati gravi, in pericolo di vita.

Accade all’ospedale San Martino di Oristano da diverse settimane. E ora a denunciare il problema sono gli stessi operatori del servizio 118 che tutti i giorni devono fare i conti con questa difficoltà, originata – riferiscono – da alcuni lavori avviati, ma non conclusi.

In sostanza le ambulanze, una volta all’interno del perimetro ospedaliero devono imboccare la corsia che immette al parcheggio del Pronto soccorso e non quella dedicata alle emergenze, che conduce sino al tunnel d’ingresso dello stesso Pronto soccorso. Una volta raggiunta l’area del parcheggio, i mezzi devono ingranare la marcia indietro per posizionarsi davanti alla porta d’ingresso.