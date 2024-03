Bosa

Inaugurazione sabato nella sala espositiva di Casa Deriu

Un viaggio nei sentimenti, che racconta, partendo dai quadri di Antonio Atza, storie di amicizia e passione, amore per la propria terra e suggestioni espressive che ripercorrono il Novecento pittorico in Sardegna. La mostra “Affetti d’arte” sarà inaugurata a Bosa domani – sabato 23 marzo – alle 11, nella sala espositiva di Casa Deriu, nel corso Vittorio Emanuele II. Allestita dalla Tacs Visits e Tours, la società che ha in gestione i musei civici di Bosa, potrà essere visitata fino al 2 giugno.

Oltre a 20 dipinti di Antonio Atza e a quelli dedicata all’artista nella permanente nella Pinacoteca comunale, i visitatori potranno ammirare 90 opere inedite di 17 artisti del calibro di Stanis Dessy, Mauro Manca, Antonio Corriga, Vittorio Calvi, Giovanni Pisano, Manlio Masu, Renè Rijnink, Carmelo Floris, Nino Dore, Giovanni Dotzo, Enrico Piras, Antonio Pala, Marcello Lucarelli, Giovanni Thermes, Valerio Pisano e Pietro Longu, provenienti da diverse collezioni private. Il catalogo della mostra sarà disponibile ad aprile.

“Tutti i pittori che presentiamo”, spiega Cristina Concu, curatrice della mostra e direttrice dei musei civici di Bosa, “hanno avuto un interscambio artistico importante con Antonio Atza, sia perché