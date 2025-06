(Adnkronos) - La Rai è alla vigilia dell'appuntamento annuale con gli inserzionisti pubblicitari, quello fissato a Napoli il 27 giugno per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. La tv pubblica in quell'occasione potrà portare una serie di buoni risultati.

Nel periodo 1 gennaio - 14 giugno 2025, la Rai - nei dati visionati dall'Adnkronos - conferma la propria leadership negli ascolti del Prime Time e dell’Intera Giornata (rispettivamente con uno share del 39% e del 37%). In prime time il Gruppo Rai supera il gruppo Mediaset di oltre 4,4 punti percentuali (il divario a parità di perimetro tra i soli 3 canali generalisti Rai e Mediaset sale a oltre 9,5 punti percentuali, ovvero il 34,5% contro il 25%).

Nel dato delle 24 ore, il Gruppo Rai supera il gruppo Mediaset di 0,3 punti percentuali (ma il divario a parità di perimetro tra i 3 canali generalisti Rai e Mediaset è di ben 4,9 punti, con il 31,3% di share contro il 26,4%).

In questo quadro, la rete ammiraglia fa la parte del leone. Rai1 cresce in Prime Time ed Intera Giornata rispettivamente di +2 e +0,9 punti percentuali rispetto al 2024. In prime time Rai1 fa segnare il miglior risultato di share degli ultimi 20 anni (dal 2004) con uno share medio del 24,7%, superando di 10,7 punti percentuali il principale competitor (Canale5) e ampliando il distacco di 3,7 punti percentuali rispetto al 2024. Nell’intera giornata Rai1 ottiene il miglior risultato di share degli ultimi 15 anni (dal 2010) con uno share medio del 19,9%, superando di 3,3 punti percentuali il principale competitor (Canale5) e ampliando il distacco di 2 punti rispetto al 2024.