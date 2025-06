(Adnkronos) - Enrico Mentana lascia La7? Il giornalista con un post condiviso su Instagram ha ricordato che il prossimo 2 luglio 2025 festeggerà 15 anni di direzione del TG di La7. Con una riflessione profonda, Mentana ha tracciato un bilancio della sua carriera come direttore del Tg, utilizzando delle parole che sembrano suggerire un imminente addio dalla televisione di Urbano Cairo.

"Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1", comincia così il post condiviso dal giornalista sul suo profilo Instagram.

Anni, che Mentana considera "intensissimi, ed esaltanti". Il giornalista sottolinea, poi, la sua passione e dedizione nei confronti di La7: "Tutti affrontati come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". "Ma il più grande insegnamento", conclude Mentana "devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo".

Una riflessione che ha sollevato diversi dubbi tra gli utenti: "Mentana non puoi assolutamente abbandonarci. In questi tempi cupi, dove l'informazione vacilla, resti una delle pochissime voci autorevoli", si legge. "Non faccia scherzi, la prego", fa eco un altro utente. Tra i commenti spicca anche quello di Cristina Parodi che ha scritto: "Ma tu Enrico non azzardarti ad abbandonare, per favore".