(Adnkronos) - Come affrontare le conseguenze dell'andamento della demografia? La scarsa natalità e l’invecchiamento della popolazione sono trend ormai consolidati. Per invertirli servono decenni. Intanto, è necessario investire per adeguare il mercato del lavoro e le pensioni, agire sul welfare, pubblico e aziendale, e fare leva su servizi adeguati e politiche sociali efficaci per costruire il futuro. Saranno i temi al centro dell'appuntamento con l'evento 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, in programma il 24 giugno, a partire dalle 10 al Palazzo dell'Informazione.

I lavori saranno aperti dal direttore dell'Agenzia, Davide Desario, e moderati dal vicedirettore Fabio Insenga. Saranno presentati i risultati di un'indagine condotta sul sito e sui social Adnkronos rispetto alla percezione degli utenti delle proprie condizioni di vita e alle loro aspettative. Si confronteranno rappresentanti istituzionali, esponenti politici e delle parti sociali, manager di importanti aziende e figure di spicco del mondo accademico.

In rappresentanza del governo, un intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche sociale Maria Elvira Calderone e le interviste con il viceministro al Lavoro e le Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, e il sottosegretario Claudio Durigon. A dare voce alla politica saranno anche Maria Cecilia Guerra (Pd) e Antonella Sberna (FdI). Per le parti sociali, saranno presenti Paolo Ghezzi, Direttore Generale InfoCamere; Daniela Barbaresi, Segretaria confederale Cgil; Sauro Rossi, Segretario confederale Cisl; Santo Biondo, Segretario confederale Uil; Rosalba La Fauci, Vicesegretario generale Confsal.

Discuteranno durante il panel 'L’invecchiamento della popolazione: la necessità di una programmazione', prima Paola Ansuini, Direttore Comunicazione - Tutela clientela e educazione finanziaria Banca d'Italia; Elisabetta Barbi, Professoressa di Demografia Università La Sapienza – Age-It; Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016 e Chiara Mancini, Vicedirettore generale ABI e poi: Ramon Palou de Comasema, General manager Healthcare Merck; Fabio Landazabal, Presidente e AD GSK Italia; Ivo Tarantino, Direttore Corporate Affairs Sud Europa Haleon; Antonio De Poli, Responsabile Collettive e Fondi Pensione Generali Italia; Nadia Vavassori, Responsabile fondi pensione aperti Amundi SGR.

Un altro panel, 'Il welfare e le strategie aziendali', vedrà protagonisti: Rino Agostiniani, Presidente SIP - Società Italiana di Pediatria; Filippo Breccia Fratadocchi, Vicepresidente Nuova Collaborazione; Ester Dini, Responsabile ufficio studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Antonio Fazzari, General Manager Fater; Manuela Giusti, Direttrice People Relations & Compensation Wind Tre; Laura Anzideo, Coordinatrice Sfida Prima Infanzia Fondazione Cariplo; Elena Garda, Employer Branding, Welfare & ESG Manager Eidosmedia.

Qui il link per la registrazione e la partecipazione.