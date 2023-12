Ragazzini annoiati gettano in mare le transenne, davanti alle telecamere del porto

Cagliari

L’episodio si è verificato sabato sera: denuncia con i filmati della videosorveglianza

Un gruppo di giovanissimi, incuranti della presenza delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, ha gettato in mare alcune transenne che delimitavano l’area della vecchia stazione marittima al molo Sanità, al porto di Cagliari. L’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna ha già provveduto a sporgere denuncia, e ha deciso di diffondere le immagini registrate dalla videosorveglianza.

L’episodio di sabato sera è solo l’ultimo di una lunga lista di atti vandalici che, da qualche giorno, hanno ripreso a verificarsi nel lungomare. In una nota dell’Autorità, si parla anche di “immigrati clandestini che utilizzano le imbarcazioni ormeggiate come ricovero per la notte o per furti di oggetti di valore”.

“Sono profondamente amareggiato e, allo stesso tempo, determinato a non lasciare impunito questo grave ed incomprensibile gesto”, ha detto il presidente dell’Adsp, Massimo Deiana, riferendosi alla bravata del gruppo di giovanissimi. “Da anni lavoriamo per riqualificare e rendere fruibile alla comunità il waterfront di Cagliari. Abbiamo speso decine di milioni di euro per restituire un affaccio decoroso sul mare alla città e oggi questi sacrifici vengono vigliaccamente vanificati da soggetti senza principi, irrispettosi del bene pubblico. Non avendo altri strumenti così efficaci per appellarci alla comunità, rendiamo pubbliche le immagini della videosorveglianza, affinché chi si riconosce in quanto successo sabato sera possa riflettere e rendersi conto della stupidità del gesto. A costoro, a gran voce, dico vergogna, vergogna, vergogna!”.