Il percorso di progettazione del Gal Sinis giunge al traguardo: stasera l’ultimo incontro

Cabras

La settimana scorsa a Terralba si era parlato del bando FSE+

Si avvia a conclusione il percorso del Gal Sinis di progettazione partecipata #ilsinisfasistema: oggi nel corso dell’ultimo incontro verranno presentate le linee d’azione e lo schema finanziario del Piano d’azione di sviluppo territoriale 2023-2027.

L’appuntamento è per stasera alle 17,30 presso la Cantina Contini, a Cabras, in via Genova 48. Sono attesi tutti coloro che hanno contribuito al percorso e la comunità.

Giovedì 7 dicembre la sala consiliare del Comune di Terralba aveva ospitare un altro incontro, che ha consentito un approfondimento sul bando FSE+ e gli interventi volti a promuovere la formazione e l’occupazione, concentrandosi sui bisogni formativi specifici dei territori di Terralba e Arborea.

Sebbene legato al percorso di costruzione della nuova strategia di sviluppo del Gal Sinis, il bando FSE+ consente di integrare comuni esterni all’area nel partenariato territoriale. “Il Gal Sinis ha deciso di consolidare la partnership con il Comune di Oristano e il Terralbese, anche per valorizzare e portare in dote al nuovo programma i successi ottenuti con la programmazione territoriale”, sottolinea Cristiano Deiana, direttore del Gal.

Concetto fondamentale quello della collaborazione, ribadito anche dal sindaco di Terralba Sandro Pili, che in apertura dei lavori aveva ricordato come la collaborazione con il Gal Sinis e Terralba sia ormai diventata una consuetudine positiva, che ha già trovato conferme positive nel percorso di costruzione del Distretto rurale della Sardegna Centro Occidentale.

A seguire, i presenti – amministratori locali, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria – si sono confrontati, sotto la guida del direttore del Gal, per esplorare i principali fabbisogni formativi del territorio e formulare ipotesi sulle attività da realizzare.

L’incontro è stato arricchito da molteplici spunti e proposte operative: il sindaco di Terralba e l’assessore Giovanni Sardo di Arborea hanno descritto la realtà nei rispettivi comuni e ribadito la disponibilità a costruire percorsi per creare nuove opportunità per i giovani, valorizzando anche gli investimenti di altre progettazioni.

“La sinergia tra amministrazioni locali, imprenditori e associazioni ha dimostrato il forte impegno nella costruzione di soluzioni concrete per affrontare le sfide legate alla formazione e all’occupazione nel territorio”, concludono dal Gal Sinis. “Le discussioni hanno evidenziato la volontà di creare percorsi formativi adatti alle esigenze del contesto locale e di sfruttare le opportunità offerte dal bando FSE+”.