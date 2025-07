Ragazzina muore a Palermo, era stata portata in ospedale: sul corpo segni di violenza

(Adnkronos) - Indagini sono in corso sulla morte di una ragazzina arrivata ieri sera, intorno alle 21.30, in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove è stata portata dalla madre. A quanto sia prende durante i tentativi di rianimarla i medici hanno notato segni di violenza sul corpo. Sul caso la procura dei minori ha aperto un'inchiesta e sono in corso gli accertamenti affidati agli investigatori della Squadra Mobile. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia.

