Formula 1, oggi il Gp del Belgio. Orario, griglia di partenza e dove vedere la gara

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista per il Gp del Belgio. Oggi, domenica 27 luglio, si corre a Spa per il tredicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone: le due monoposto del Team Papaya partiranno davanti a tutti anche oggi, con la Ferrari di Leclerc che scatterà invece dalla seconda fila. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp del Belgio.

Ecco la griglia di partenza del Gp del Belgio:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Alexander Albon (Williams)

6. George Russell (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (Red Bull)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Kimi Antonelli (Mercedes)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Il Gp del Belgio di oggi inizierà alle 15 e sarà visibile su Sky Sport. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app Sky Go e su Now.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie