Raffica di incidenti sulle strade di Oristano, 8 feriti

La provincia di Oristano è stata teatro di due gravi incidenti stradali, che hanno lasciato un bilancio di 8 feriti, tra cui due bambini e una donna incinta. Nessuno è in pericolo di vita. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la strada statale 388, tra Oristano e Simaxis. Due auto si sono scontrate violentemente. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato della centrale operativa del 118-Areus di Cagliari, che ha inviato sul posto diverse ambulanze di base e una medicalizzata. I 3 feriti sono stati trasportati d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Tra di loro, una donna incinta ha ricevuto particolare attenzione medica. I vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano sono intervenuti per le operazioni di messa in sicurezza, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi necessari per determinare le cause dell’incidente. Il secondo incidente si è verificato intorno alle 13:30, tra Riola Sardo e Narbolia. Due auto si sono scontrate, causando il ribaltamento di una delle vetture. Nell’impatto

