Oristano, cane denutrito salvato dalle guardie zoofile

Durante un sopralluogo di routine, le guardie zoofile di Oristano si sono imbattute in una brutta situazione. Una femmina di Pointer, in condizioni critiche e al limite della sopravvivenza, è stata trovata in un evidente stato di abbandono. La cagnolina, di circa 10 anni, era gravemente denutrita e sprovvista di microchip. Il suo corpo era ridotto a un cumulo di pelle e ossa, tanto magra da far intravedere lo scheletro. Sul posto, un veterinario dell’Asl, chiamato in supporto delle guardie zoofile, ha confermato lo stato di estrema denutrizione e disidratazione dell’animale. Inoltre, il corpo della Pointer presentava diverse escoriazioni, ricoperte di larve di mosche e parassiti. Le guardie zoofile dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), dopo una serie di indagini, sono riuscite a risalire al detentore dell’animale. Il cane è stato immediatamente sequestrato e portato in una clinica veterinaria, dove è tuttora in cura. La cagnolina, ribattezzata Nola, ha mostrato un carattere dolcissimo nonostante le sofferenze subite. Appena si sarà ripresa, Nola potrà essere data in

