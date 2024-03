Maiori

Incontro nazionale

Quarant’anni dopo si sono ritrovati a Maiori, nella Costiera Amalfitana, ricordando quel passato di giovani vogliosi di far politica, militanti dell’allora Movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Non sono mancati all’appuntamento alcuni protagonisti dell’attualità, come l’ex capo del governo Enrico Letta, l’ex presidente del Senato Pier Ferdinando Casini e l’ex ministro Dario Franceschini.

La Sardegna era rappresentata dall’avvocato Piero Franceschi, oristanese, affermato professionista, già consigliere provinciale e commissario della Camera di commercio di Oristano, e da Alessandra Cuccureddu, di Sassari, avvocato penalista di successo, entrambi attualmente esponenti del movimento politico Orizzonte Comune.

“Ritorno a Maiori dopo 40 dal congresso del 1984 che ha rifondato il Movimento dei giovani DC durante la segretaria politica di De Mita”, ha dichiarato Franceschi. “Ho ritrovato, tutti insieme, i miei coetanei e storici amici, fra cui i più noti Pierferdinando Casini, Dario Franceschini, Enrico Letta”.

“È stato straordinario vedere che il tempo trascorso e le variegate esperienze politiche che sono seguite alla diaspora democristiana non hanno intaccato i rapporti di amicizia intessuti una vita fa. Ci siamo ritrovati con l’immutata ed anzi più viva sensazione di avere una responsabilità nel futuro del Paese, che ci appare