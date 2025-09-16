Puglia, Matrangola (Regione): "Due documenti strategici per sostenere imprese e luoghi cultura"'

(Adnkronos) - “Oggi presentiamo due documenti strategici: il check-In culture, che valorizza il patrimonio culturale e sostiene le imprese locali; e il protocollo d’intesa per la cura dei luoghi, che coinvolgerà le comunità in una co-progettazione per valorizzare gli spazi e i luoghi di cultura”. Così Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante.

“In particolare – ha proseguito – ho voluto dare un mio personale contributo attraverso un protocollo d’intesa che promuove la partecipazione delle comunità. L’idea è quella di mettere in connessione il patrimonio materiale e immateriale e trasmetterlo come eredità culturale. Le comunità verranno quindi coinvolte in una co-progettazione che avrà l'obiettivo di gestire in maniera integrata gli spazi e i luoghi culturali. La cultura diventa così uno strumento di partecipazione democratica ma anche di responsabilità condivisa, in grado di generare inclusione e coesione sociale”.

Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027

