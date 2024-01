Pubblicità elettorale su Sarda News

Pubblicità elettorale sul Sito Sardanews.it

Comunicato Preventivo

Conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 28 del 22/02/2000, art. 7 comma 1, con riferimento alla pubblicazione di messaggi politici elettorali, per l’elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna – 25 febbraio 2024.

SARDA NEWS

Informa i lettori che sarà possibile pubblicare messaggi elettorali a pagamento.

Il pagamento è anticipato

Il nostro sito web, garantisce a tutti i partiti e candidati lo stesso trattamento e le stesse condizioni.

La pubblicità elettorale potrà essere pubblicata fino alle 24:00 del giorno precedente al giorno delle elezioni.

E' possibile pubblicare contenuti grafici o testuali, inclusi articoli redazionali con programmi o link diretti.