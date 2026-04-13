Primavera nel cuore della Sardegna compie 20 anni, 14 centri coinvolti - Notizie

Apre i battenti la ventesima edizione di Primavera nel cuore della Sardegna, in programma dal 25 aprile al 28 giugno. Dieci fine settimana di eventi accompagneranno visitatori e appassionati alla scoperta di 14 Comuni che hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua azienda speciale Aspen: Orosei, Girasole, Siniscola, Tortolì, Perdasdefogu, Triei, Bosa, Loceri, Lotzorai, Baunei, Osini, Villagrande Strisaili, Bari Sardo e Lanusei.Un itinerario diffuso tra Baronia, Planargia e Ogliastra, pensato per far vivere al pubblico l'autenticità dei territori nel periodo in cui la Sardegna si mostra in tutta la sua bellezza: paesaggi, tradizioni, saperi, enogastronomia, cultura e ospitalità si intrecciano in un racconto corale capace di valorizzare l'identità più profonda dei paesi coinvolti.In questa speciale edizione, particolare attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e agroalimentari, grazie a un percorso promosso da Aspen che punta a valorizzare le eccellenze dei singoli territori. Si rinnova infatti anche quest'anno la presenza degli artigiani, selezionati da operatori specializzati, che attraverso dimostrazioni dal vivo daranno visibilità a saperi, lavorazioni tradizionali e produzioni identitarie, offrendo al pubblico un'importante occasione di incontro e conoscenza.Accanto ai gazebo dedicati alle dimostrazioni artigianali, sarà inoltre presente un gazebo informativo dedicato alla candidatura di Sos Enattos a ospitare Einstein Telescope, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'occasione di approfondimento su una sfida di rilievo internazionale che coinvolge da vicino il territorio e guarda al futuro della Sardegna."Primavera nel cuore della Sardegna rappresenta un'occasione concreta per valorizzare l'autenticità dei nostri territori e sostenere le comunità locali - dichiara Roberto Cadeddu, presidente di Aspen - Ogni tappa diventa un'opportunità per far conoscere non solo i paesaggi e le tradizioni, ma anche il patrimonio di competenze, produzioni e saperi che...

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