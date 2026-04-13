Apre i battenti la ventesima edizione di Primavera nel cuore della
Sardegna, in programma dal 25 aprile al 28 giugno. Dieci fine
settimana di eventi accompagneranno visitatori e appassionati alla
scoperta di 14 Comuni che hanno aderito alla manifestazione
promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua azienda
speciale Aspen: Orosei, Girasole, Siniscola, Tortolì, Perdasdefogu,
Triei, Bosa, Loceri, Lotzorai, Baunei, Osini, Villagrande
Strisaili, Bari Sardo e Lanusei.
Un itinerario diffuso tra Baronia, Planargia e
Ogliastra, pensato per far vivere al pubblico l'autenticità dei
territori nel periodo in cui la Sardegna si mostra in tutta la sua
bellezza: paesaggi, tradizioni, saperi, enogastronomia, cultura e
ospitalità si intrecciano in un racconto corale capace di
valorizzare l'identità più profonda dei paesi coinvolti.
In questa speciale edizione, particolare
attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e
agroalimentari, grazie a un percorso promosso da Aspen che punta a
valorizzare le eccellenze dei singoli territori. Si rinnova infatti
anche quest'anno la presenza degli artigiani, selezionati da
operatori specializzati, che attraverso dimostrazioni dal vivo
daranno visibilità a saperi, lavorazioni tradizionali e produzioni
identitarie, offrendo al pubblico un'importante occasione di
incontro e conoscenza.
Accanto ai gazebo dedicati alle dimostrazioni
artigianali, sarà inoltre presente un gazebo informativo dedicato
alla candidatura di Sos Enattos a ospitare Einstein Telescope, con
l'obiettivo di offrire ai visitatori un'occasione di
approfondimento su una sfida di rilievo internazionale che
coinvolge da vicino il territorio e guarda al futuro della
Sardegna.
"Primavera nel cuore della Sardegna rappresenta
un'occasione concreta per valorizzare l'autenticità dei nostri
territori e sostenere le comunità locali - dichiara Roberto
Cadeddu, presidente di Aspen - Ogni tappa diventa un'opportunità
per far conoscere non solo i paesaggi e le tradizioni, ma anche il
patrimonio di competenze, produzioni e saperi che...
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