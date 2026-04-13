Due giornate di confronto scientifico di alto livello, con
l'obiettivo di fare il punto sulle più recenti innovazioni
diagnostiche e terapeutiche in ambito ematologico. Si terrà il 16 e
17 aprile 2026, all'Hotel Catalunya di Alghero, il convegno
"Aggiornamenti in Ematologia", evento accreditato ECM rivolto a
medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.
Responsabile scientifico dell'iniziativa è il
professor Claudio Fozza, direttore della struttura complessa di
Ematologia dell'Aou di Sassari, che ha promosso un appuntamento
destinato a diventare un modello continuativo di aggiornamento
multidisciplinare nel settore.
L'evento vedrà la partecipazione di specialisti
provenienti da tutta la Sardegna - con una rappresentanza ampia
delle ematologie di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano - e di
numerosi esperti nazionali e internazionali, tra cui professionisti
da Bologna, Roma, Genova e dagli Stati Uniti, con la presenza di un
relatore da New York.
"Questo convegno nasce con l'obiettivo di creare
un momento strutturato e continuativo di aggiornamento sulle
principali patologie ematologiche - spiega Claudio Fozza - Negli
ultimi anni lo scenario terapeutico è profondamente cambiato: oggi
disponiamo di immunoterapie, farmaci molecolari e chemioterapie di
nuova generazione, ma soprattutto di terapie cellulari basate su
cellule ingegnerizzate, che rappresentano una delle frontiere più
avanzate nel trattamento dei tumori del sangue. L'obiettivo
dell'incontro è proprio quello di condividere queste evoluzioni in
modo trasversale, toccando tutte le principali patologie, dalle
leucemie ai linfomi fino al mieloma".
Il programma scientifico, articolato in più
sessioni tematiche, affronta l'intero spettro delle patologie
ematologiche: dalle leucemie acute mieloidi alle sindromi
mielodisplastiche, dai linfomi alla leucemia linfatica cronica,
fino alle gammopatie monoclonali e alle patologie non
neoplastiche.
Tra i momenti di maggiore rilievo scientifico,
la Lettura "Maurizio Longinotti", dedicata a una figura di
riferimento dell'ematologia italiana, che sarà tenuta...
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