Ad Alghero esperti internazionali per le nuove terapie in Ematologia - Notizie

Due giornate di confronto scientifico di alto livello, con l'obiettivo di fare il punto sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche in ambito ematologico. Si terrà il 16 e 17 aprile 2026, all'Hotel Catalunya di Alghero, il convegno "Aggiornamenti in Ematologia", evento accreditato ECM rivolto a medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.Responsabile scientifico dell'iniziativa è il professor Claudio Fozza, direttore della struttura complessa di Ematologia dell'Aou di Sassari, che ha promosso un appuntamento destinato a diventare un modello continuativo di aggiornamento multidisciplinare nel settore.L'evento vedrà la partecipazione di specialisti provenienti da tutta la Sardegna - con una rappresentanza ampia delle ematologie di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano - e di numerosi esperti nazionali e internazionali, tra cui professionisti da Bologna, Roma, Genova e dagli Stati Uniti, con la presenza di un relatore da New York."Questo convegno nasce con l'obiettivo di creare un momento strutturato e continuativo di aggiornamento sulle principali patologie ematologiche - spiega Claudio Fozza - Negli ultimi anni lo scenario terapeutico è profondamente cambiato: oggi disponiamo di immunoterapie, farmaci molecolari e chemioterapie di nuova generazione, ma soprattutto di terapie cellulari basate su cellule ingegnerizzate, che rappresentano una delle frontiere più avanzate nel trattamento dei tumori del sangue. L'obiettivo dell'incontro è proprio quello di condividere queste evoluzioni in modo trasversale, toccando tutte le principali patologie, dalle leucemie ai linfomi fino al mieloma".Il programma scientifico, articolato in più sessioni tematiche, affronta l'intero spettro delle patologie ematologiche: dalle leucemie acute mieloidi alle sindromi mielodisplastiche, dai linfomi alla leucemia linfatica cronica, fino alle gammopatie monoclonali e alle patologie non neoplastiche.Tra i momenti di maggiore rilievo scientifico, la Lettura "Maurizio Longinotti", dedicata a una figura di riferimento dell'ematologia italiana, che sarà tenuta...

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