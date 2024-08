Un prete di 60 anni, padre Andrea Melis, originario di Cagliari, è stato arrestato a Genova con accuse gravissime: violenza sessuale su minorenne, prostituzione minorile e tentata violenza aggravata.

Melis viveva da anni a Genova dov’era direttore della Scuola elementare e della Fondazione Assarotti, presidente di Fidae Liguria e parroco della chiesa di Sant’Antonio da Padova a Finale Ligure. In particolare, le accuse riguardano abusi sessuali ripetuti su un chierichetto di meno di 14 anni. Inoltre, avrebbe tentato di baciato due giovani dopo avergli regalato sigarette elettroniche.

La Curia lo ha sospeso e l’ordine dei Padri Scolopi è stata perquisita. Nello specifico, gli investigatori hanno sequestrato farmaci per la stimolazione sessuale, abiti griffati e sigarette elettroniche. Le violenze non sono avvenute nella scuola o in ambienti educativi, ma durante l’attività pastorale del sacerdote. Vicende oscure sulla quale la magistratura sta indagando e non si esclude che, nelle prossime ore, possano emergere ulteriori testimonianze contro il sacerdote arrestato nelle scorse ore.