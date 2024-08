Paura ad Arborea per un grosso incendio vicino al resort

Questo pomeriggio, intorno alle 17:20, un incendio ha devastato un’area di vegetazione nelle campagne di Arborea, a breve distanza da un noto resort della zona. L’allerta è scattata immediatamente e le forze di emergenza sono intervenute tempestivamente per contenere le fiamme. La centrale operativa ha coordinato l’invio di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, supportata da un’auto botte serbatoio (ABP) e da una seconda squadra proveniente dalla sede estiva di Terralba. Sul luogo dell’incendio sono giunti anche gli uomini del Corpo Forestale e di Forestas, che hanno messo a disposizione le loro competenze e risorse. A supporto, è intervenuto un elicottero Super Puma, fondamentale per il rifornimento d’acqua e il monitoraggio dall’alto, oltre a diversi volontari che hanno contribuito a rafforzare le operazioni di spegnimento. Le operazioni sono tuttora in corso, ma l’incendio è quasi completamente circoscritto e sotto controllo. Le forze sul campo stanno lavorando incessantemente per prevenire eventuali riprese e garantire la sicurezza dell’area circostante. Non si segnalano feriti tra i residenti,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie