Oristano, si allarga lo strappo tra Forza Italia e gli alleati

L’attrito tra Forza Italia e gli altri membri della coalizione di governo di Oristano si sta facendo sempre più marcato. Il tavolo politico di maggioranza, inizialmente previsto per ieri e richiesto dagli esponenti azzurri con l’intento di analizzare la situazione politica cittadina alla luce della nuova composizione consiliare, è stato annullato. Il sindaco Massimiliano Sanna ha ufficialmente attribuito il rinvio a impedimenti di alcuni partiti. Tuttavia, appare evidente che le forze politiche Fratelli d’Italia, Udc, Oristano al Centro e Partito Sardo d’Azione abbiano deciso di ignorare i segnali inviati dai quattro consiglieri di Forza Italia, Gigi Mureddu, Paolo Angioi, Davide Tatti e Gianfranco Licheri. Lo scorso aprile si era sciolto il gruppo “Prospettiva Aristanis”. Paolo Angioni, Gianfranco Licheri e Davide Tatti sono confluiti nel partito fondato da Silvio Berlusconi, unendosi così al consigliere Gigi Mureddu nella rappresentanza cittadina di Forza Italia. In quell’occasione, il segretario regionale Pietro Pittalis aveva espresso soddisfazione per i nuovi membri entrati in Forza Italia, sottolineando che avrebbero certamente contribuito positivamente al buon governo della

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie