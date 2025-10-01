Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci

(Adnkronos) - In occasione della 12esima edizione di Expo Ferroviaria, l’esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, Sitav ha presentato il progetto Fenhyce (Fuel cell energy hydrogen converted engine) che nasce con lo scopo di sviluppare una soluzione innovativa a basso impatto ambientale per il mercato del trasporto merci su ferro e dell’ultimo miglio ferroviario.

È stato così svelato il prototipo di locomotiva alimentata a idrogeno tramite celle a combustibile per validare le soluzioni tecnologiche adottate (fra cui un innovativo sistema di stoccaggio a bassa pressione a 30 bar), oltre che per affrontare le fasi di omologazione per future serie. Un progetto green ad emissioni zero che vuole mettere sostenibilità e sicurezza al centro

Fenhyce può contare su una potenza massima di 450 Kw ed è capace di rimorchiare fino a 1700 tonnellate, qualità fondamentali per il trasporto merci in un mercato che punta ad ammodernare le sue locomotive. Il progetto, che ha preso il via quasi quattro anni fa, si inserisce nell’ottica di proporre soluzioni innovative e all’avanguardia. Le locomotive proposte da Sitav sono attrezzate con una diagnostica che consente un controllo in tempo reale dello stato del mezzo, favorendo così la pianificazione di tutti i tipi di interventi manutentivi.