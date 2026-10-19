Premio Isio Saba, al via a Cagliari la sesta edizione - Notizie

Nuova partenza per il Premio Isio Saba 2026, il concorso dedicato all'innovazione del jazz che torna mercoledì 21 ottobre al Jazzino di Cagliari con la sesta edizione, organizzata da Jazz in Sardegna e dall'associazione culturale Il Jazzino. Ispirato alla figura di Isio Saba, pioniere della sperimentazione musicale fin dagli anni Settanta, il premio punta a valorizzare le nuove traiettorie del jazz contemporaneo, sostenendo giovani musicisti capaci di distinguersi per personalità artistica, ricerca ed eccellenza creativa.Sono oltre 50 i progetti candidati nei mesi scorsi da tutta Italia. Tra questi, la giuria ha individuato le formazioni che si contenderanno l'accesso alla finalissima, al termine di tre appuntamenti in programma mercoledì 21 e 28 ottobre e mercoledì 4 novembre al Jazzino di via Carloforte, sempre alle 20.30. A valutare le proposte sarà una giuria composta da Gianrico Manca, direttore artistico del premio, Paolo Carrus, presidente, e dai musicisti e professionisti Michele Palmas, Sara Deidda, Bebo Ferra, Andrea Saba e Antonio Benoni.Ad aprire le semifinali saranno quattro formazioni, espressione di linguaggi e sensibilità differenti: Mike Rubini Extensive 4tet, con Mike Rubini al sax alto, Marino Cordasco al pianoforte, Pasquale Gadaleta al contrabbasso e Gianlivio Liberti alla batteria; B.I.T. Duo, con Manuela Pasqui al pianoforte e synth e Danielle Di Majo ai sax alto e soprano e alla loop station; Laura J Marras 5tet, con Laura J Marras ai sax alto e soprano, Alessandro Di Liberto al pianoforte, Matteo Marongiu al contrabbasso, Alessio Cogotti alla batteria e Stefano Di Carlo alle percussioni; e Oscar's Fables, con Niccolò Monté Rizzi alla tromba, Angelo Rainone al sax, Ariel Tricomi al pianoforte, Francesco Maggi al contrabbasso e Oscar Martin Del Rio alla batteria.La seconda serata vedrà protagonisti Basileo, con MartaNeve De Leo alla voce, Mattia Basilico...

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