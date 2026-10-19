Eteria punta sui giovani e sulla crescita del loro talento. Con due progetti ai nastri di partenza, AcademyEteria, il nuovo canale di formazione promosso dal Consorzio nato dalla sinergia di Vianini Lavori, Itinera, Icop e Sinelec, lancia due programmi di sviluppo per formare nuove generazioni in ruoli strategici dell’organizzazione. Il primo progetto punta a far crescere le risorse più giovani già presenti in Eteria e valorizzare i loro talenti, mentre il secondo offre nuove opportunità di occupazione e formazione a giovani candidati grazie a un inserimento graduale in azienda e nel vivo dei progetti infrastrutturali. La prima iniziativa coinvolge under 35 già presenti in Eteria. Il percorso, in programma tra la fine di ottobre 2026 e il primo trimestre del 2027, combina attività formative in presenza e online ed è orientato allo sviluppo di nuove competenze tecniche e manageriali, con particolare attenzione ai contesti di cantiere e al miglioramento delle attuali capacità professionali.

Il programma lavorerà in particolare su leadership, project management, gestione economica, sicurezza e sostenibilità. Accanto all’aggiornamento professionale, il programma punta a far emergere attitudini e potenzialità, rafforzare la capacità di operare in contesti ad alta complessità e di lungo periodo, accompagnando in modo consapevole i percorsi di crescita nell’azienda. In questa prospettiva, la formazione diventa anche uno strumento per preparare progressivamente i passaggi di competenze e responsabilità richiesti dall’evoluzione del settore.

In parallelo, da novembre 2026, Eteria avvierà un programma di inserimenti graduali in azienda rivolto a diplomati, laureati e laureandi. Le opportunità, distribuite su tutto il territorio nazionale, saranno rivolte a figure impiegate nelle diverse funzioni aziendali con particolare attenzione ai ruoli tecnici e gestionali delle aree finance, operations, quality e health, safety & environment. Il programma avrà un piano di selezioni aperte nel corso dell’anno che consentiranno un flusso continuo di ingressi e che procederanno con la formazione e lo sviluppo delle nuove risorse. Sono previste alcune decine di ingressi ogni anno, nell’ambito di un piano con uno sviluppo stimato tra tre e cinque anni. Per le risorse individuate, il programma prevede, inoltre, un anno di apprendistato e, successivamente, la possibilità di proseguire il percorso professionale direttamente nelle varie commesse.

L’esperienza sarà costruita attraverso un’intensa attività di training on the job, affiancata da formazione in aula e online. L’obiettivo è consentire ai giovani di conoscere concretamente la vita di cantiere, sperimentare ruoli e attività differenti e individuare, anche sulla base delle proprie inclinazioni, il percorso professionale più adatto. Le candidature devono essere inviate a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Costruire per il futuro e gestire la complessità dei grandi progetti infrastrutturali, richiede competenze evolute, impegno e visione. In questa chiave, come Consorzio Eteria, vogliamo responsabilmente accompagnare la crescita dei giovani e strutturare percorsi di formazione modellati sulla grande esperienza che, grazie ai nostri soci, portiamo nel mondo delle costruzioni. I giovani rappresentano quel dinamismo e quell’innovazione necessarie per dare continuità alla nostra strategia di crescita: vogliamo offrire opportunità di sviluppo professionale e realizzare contemporaneamente un consapevole ricambio generazionale”, ha dichiarato Vincenzo Onorato, amministratore delegato del Consorzio Eteria.

I due progetti di AcademyEteria rappresentano dunque le due componenti di una stessa strategia: non limitarsi a formare o sostituire competenze, ma generare le condizioni affinché conoscenze, responsabilità ed esperienza possano essere trasferite e rinnovate nel tempo, sostenendo la crescita del Consorzio e il rinnovamento infrastrutturale del Paese attraverso le grandi opere.