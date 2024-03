Sassari

Indagini dei carabinieri

E’ costata cara la chiassata di fine anno in un bar di Buddusò: il locale è stato chiuso perché la licenza sospesa per un periodo di 30 giorni su disposizione del questore di Sassari e un pensionato ha ricevuto un cosiddetto daspo, che gli pregiudica l’accesso agli esercizi pubblici, anche questo provvedimento deciso dal questore, in accoglimento alla proposta formulata dai carabinieri di Ozieri.

I militari per due mesi hanno indagato sulla vicenda svoltasi proprio a Buddusò a fine anno. Un pensionato di 74 anni, S.F. aveva fatto esplodere alcuni colpi a salve con una pistola scacciacani, appena fuori il bar nel quale stava trascorrendo la serata.

Gli spari avevano allarmato i vicini e una volta tornato all’interno un altro avventore aveva cercato di disarmarlo.

Il litigio era stato ripreso da una terza persona con un cellulare e quelle immagini avevano fatto il giro del paese.

Nel bar c’erano diverse persone cha avevano bevuto più di un bicchere di troppo e che continuavano a bere. Nessuna di loro aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno indagato sulle immagini registrate