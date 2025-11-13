Pisa, donna aggredita da tre cani mentre camminava: è gravissima
Una donna di 68 anni è stata aggredita da tre cani boxer fuggiti da una proprietà privata mentre camminava lungo la strada nel comune di Orciano Pisano nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre. I cani l'hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravissime alla testa e agli arti.
Il proprietario, accorso in suo aiuto, è stato a sua volta morso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa. L’uomo, sotto choc, è stato portato al pronto soccorso.
