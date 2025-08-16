Pippo Baudo, Nancy Brilli: "Un vero maestro, ti faceva sentire una star"

(Adnkronos) - "Ci sono persone che definiscono il termine Maestro. Pippo era uno di loro. Non c’era prima, non c’è stato dopo, qualcuno che, presentandoti, ti facesse sentire così star. Potevi essere Freddy Mercury o un Ciro Cocozza qualunque. E amava davvero il suo lavoro, e lo conosceva profondamente". Così Nancy Brilli commenta all'Adnkronos la morte di Pippo Baudo.

Un'eredità, secondo l'attrice, impossibile da replicare: "Negli anni ho visto diversi aspiranti pippibaudi, ma era irraggiungibile. Anche quando gliene dicevano di tutti i colori". E conclude: "Magister praeclarissimus, ce ne fossero, di professionisti così".

