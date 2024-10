Montresta, cordoglio dei carabinieri per la morte di Pietro Mastino

Il Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC) ha espresso profondo cordoglio alla famiglia di Pietro Mastino, carabiniere 55enne, deceduto questa mattina in un incidente stradale sulla provinciale Alghero-Olmedo. Mastino, originario di Montresta e residente a Olmedo, prestava servizio presso la stazione carabinieri di Olmedo, appartenente alla Compagnia di Alghero. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino sulla strada provinciale 19. Per motivi ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. I soccorritori sono giunti sul posto immediatamente, riuscendo a estrarre i conducenti dai veicoli gravemente danneggiati. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, ma per Pietro Mastino, nonostante gli sforzi dei medici, non c’è stato nulla da fare ed è arrivato al nosocomio già privo di vita. “La segreteria regionale del Sindacato Indipendente Carabinieri (SIC) Sardegna ha appreso con profonda tristezza che, nelle prime ore della mattinata odierna, un Carabiniere è deceduto in un sinistro stradale verificatosi sulla strada che collega Olmedo ad Alghero. Il collega deceduto stava recandosi a lavoro presso il

