Pierpaolo Pretelli compie 35 anni, la dedica di Giulia Salemi con il figlio Kian

(Adnkronos) - Una dedica speciale per un compleanno speciale. Oggi, giovedì 31 luglio, Pierpaolo Pretelli spegne 35 candeline e per l'occasione la compagna Giulia Salemi sui social ha condiviso un tenero scatto del conduttore in versione papà.

Nella foto l'ex volto del Grande Fratello e inviato dell'Isola dei famosi è ritratto mentre tiene in braccio il piccolo Kian, intento a bere il latte dal biberon. "Buon compleanno al papà più dolce del mondo, ti amiamo tanto", ha scritto l'influencer a corredo dell'immagine aggiungendo un cuore bianco e l'emoji di una torta.

Parole semplici ma cariche di significato, che raccontano un momento di vita quotidiana e il legame profondo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, oggi più affiatati che mai. Un'unione che si è consolidata ulteriormente con la nascita del figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio 2025. Per Pierpaolo, quello con Kian è il secondo capitolo della sua esperienza da papà. Il conduttore, infatti, è già padre di Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

