Maria Concetta dopo Temptation Island: "Come ho scoperto i tradimenti di Angelo"

(Adnkronos) - Dopo l'addio al falò di confronto a Temptation Island, Maria Concetta e Angelo avevano provato a ricucire il rapporto lontano dalle telecamere. Ma fuori dal programma, la realtà ha messo fine a ogni tentativo di riconciliazione. Maria Concetta ha infatti avuto la conferma di ciò che temeva: prima ancora di entrare nel villaggio Angelo l'aveva tradita baciando la sua ex. Una conferma che ha messo in crisi la relazione e ha segnato un punto di non ritorno.

Ma non è tutto... Angelo l'ha tradita con un'altra ragazza, portandola a cena fuori. Ed è stata proprio Maria Concetta a scoprirlo, incrociando i movimenti su conti bancari. Un duro colpo che l'ha spinta a prendere una decisione netta, per Maria Concetta è un capitolo chiuso. Angelo ha ammesso le sue colpe: "Mi sento terribilmente in colpa, perché non ho mai amato una persona tanto come amo Maria Concetta".

Maria Concetta aveva chiesto il falò di confronto anticipato al fidanzato Angelo dopo aver visto alcuni filmati che l'avevano profondamente delusa.

A spingerla a richiedere il falò immediato è stato l'atteggiamento mostrato da Angelo con la single Marianna, con la quale ha fatto un'uscita esterna sulla spiaggia. Tuttavia, Angelo non era al corrente della presenza delle telecamere e si è lasciato andare ad alcuni frasi compromettenti. Il ragazzo infatti ha fatto capire di sentirsi frenato e limitato solo dal contesto del programma, facendo ben intuire quali siano le sue intenzioni fuori.

La conferma è arrivata anche dalla stessa tentatrice che si è sfogata così: "A parole non si esprime, sono tutti segnali che lui dà senza far capire troppo. Quando sa che non può parlare, non parla. Sta mentendo a se stesso".

Durante il faccia a faccia, Maria Concetta ha affrontato Angelo a testa alta, rinfacciandogli ogni comportamento che l'ha ferita, dentro e fuori dal programma. Secondo la fidanzata, infatti, Angelo l'avrebbe già tradita tempo fa. Il falò si è concluso con la decisione di Maria Concetta di tornare a casa da sola. "Ma questa è scema", ha detto Angelo, sconvolto dalla decisione.

